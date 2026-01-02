Cantù | moglie e figlia di 2 anni piangono Andrea Ponzoni fantastico pa’ Domani i funerali

Domani a Cantù si terranno i funerali di Andrea Ponzoni, 37 anni, tragicamente deceduto il giorno di Capodanno in un incidente a Suello. La famiglia, composta dalla moglie e dalla figlia di due anni, si stringe nel dolore per la perdita di un uomo stimato e apprezzato nella comunità locale. La cerimonia rappresenta un momento di commiato e ricordo per un marito e padre amato.

Cantù, 2 gennaio 2026 – Si svolgerà domani, sabato, il funerale di Andrea Ponzoni, l'istruttore di parapendio di 37 anni che il giorno di Capodanno è morto schiantandosi al suolo a Suello. Ad annunciarlo sono Arianna, sua moglie, e Diana, la loro bimba di 2 anni. “Arianna e Diana annunciano la prematura scomparsa del loro fantastico pa' ”, si legge sugli annunci funebri. L'ultimo saluto a Ponz, come lo chiamavano tutti, verrà celebrato alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Vighizzolo, frazione di Cantù, dove abitava appunto con moglie e figlia. Il magistrato di turno non ha ritenuto necessari altri accertamenti, e ha restituito subito il feretro ai familiari, perché si è trattato di un incidente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

