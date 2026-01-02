Cani senza acqua e cibo iniziano a sbranarsi tra loro | trovate due carcasse nel rifugio degli orrori

Nel rifugio, sono state trovate due carcasse di cani ormai deceduti e in avanzato stato di decomposizione. Altre due bestiole si trovavano in condizioni di grave malnutrizione, prive di acqua e cibo. La scoperta evidenzia le gravi condizioni di abbandono e trascuratezza in cui versano alcuni animali, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi per prevenirne il deterioramento e garantire il benessere animale.

