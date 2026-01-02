Cani rinchiusi senza cibo né acqua costretti a mangiarsi tra loro | l’orrore scoperto in una baracca del Casertano

Recenti accertamenti hanno portato alla luce un grave episodio di maltrattamento nel Casertano, dove cinque cani sono stati trovati rinchiusi in condizioni di totale abbandono, senza cibo né acqua, tra i corpi di altri animali deceduti. La scoperta evidenzia la necessità di interventi immediati per tutela e protezione degli animali, e solleva importanti questioni sulla prevenzione di simili situazioni.

Cinque cani inermi, senza cibo né acqua, rinchiusi in una baracca fatiscente insieme ai corpi di altri animali già morti. È quanto hanno scoperto i carabinieri forestali ad Ailano, un piccolo comune in provincia di Caserta, al termine di un intervento scattato dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. Nella struttura, costruita con materiali di fortuna in un'area adiacente a un'abitazione, i militari della pattuglia forestale di San Gregorio Matese, insieme ai veterinari dell'Asl di Caserta, hanno trovato due cani ancora vivi in condizioni drammatiche e due carcasse in avanzato stato di decomposizione, una delle quali mangiata in parte dagli animali sopravvissuti.

