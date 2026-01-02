Un cane cieco in fuga è stato recentemente salvato dalla Lav in piazza Duomo. L’episodio, fortunatamente, si è concluso positivamente, ma ricorda la vulnerabilità degli animali durante momenti di stress come i festeggiamenti di Capodanno. Molti cani e gatti continuano a rischiare fughe e spaventi, sottolineando l’importanza di attenzione e tutela per gli animali domestici in occasioni di rumori e confusione.

La disavventura questa volta è stata a lieto fine ma altri cani e gatti saranno ancora in fuga dopo lo spavento per i botti di capodanno. Mercoledì, poco prima della mezzanotte, la Lav ha ritrovato in piazza Duomo un cane cieco, scappato per la paura dei botti di fine anno. Tra le 22 e le 3 del mattino la Lav ha ricevuto e gestito circa 50 chiamate di emergenza. Sei gli animali soccorsi, tutti cani scappati dalle abitazioni a causa dei fuochi d’artificio e successivamente riportati a casa. L’unità di emergenza LAV è stata attiva dalla serata del 31 dicembre fino alla mattina di giovedì nelle città di Firenze, Prato e Lucca, offrendo supporto sul territorio e intervenendo per il soccorso di animali dispersi, avendo a disposizione due ambulanze veterinarie e altri mezzi privati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cane cieco in fuga salvato dalla Lav in piazza Duomo

Leggi anche: Cane salvato dalla Polstrada di Battifolle

Leggi anche: Botti di Capodanno 2026: Lav salva 6 cani spaventati. Uno (cieco) a Prato. E cerca 50 dispersi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cane cieco in fuga salvato dalla Lav in piazza Duomo; Capodanno shock: fuochi d’artificio e botti mettono in fuga migliaia di uccelli (e molti muoiono).

Cane cieco in fuga salvato dalla Lav in piazza Duomo - La disavventura questa volta è stata a lieto fine ma altri cani e gatti saranno ancora in fuga dopo lo spavento per i botti di capodanno. msn.com