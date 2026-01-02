Candle Concert in Collegiata. Sul palco il baby prodigio del piano.

Domenica alle 16.30, la Collegiata di San Lorenzo a Urbisaglia ospiterà il

Domenica, alle 16.30, la Collegiata di San Lorenzo a Urbisaglia si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per il " Candle Concert " del giovanissimo pianista Alberto Cartuccia Cingolani. Il protagonista è un artista il cui talento ha già valicato i confini nazionali. Nato a Macerata nel 2017, l’enfant prodige ha già dimostrato una sensibilità musicale fuori dal comune, supportata da un orecchio assoluto che gli ha permesso di affrontare con naturalezza lo studio del pianoforte. Il suo percorso, costellato da oltre 90 primi premi in prestigiosi concorsi internazionali, da Vienna a Parigi, fino a Madrid e Londra, lo ha portato a calcare palcoscenici di rilievo mondiale e a ricevere riconoscimenti solenni, come il "Premio Musica" in Vaticano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

