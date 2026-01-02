Cancelo verso l’addio all’Al Hilal | Juventus e Inter osservano

João Cancelo sembra prossimo a lasciare l’Al Hilal e tornare in Europa. Le squadre italiane, come Juventus e Inter, monitorano con interesse la situazione, valutando eventuali opportunità di mercato. La sua possibile partenza rappresenta un aggiornamento importante nel panorama delle trattative estere e italiane, con il difensore che potrebbe presto riaccendere la propria carriera nel nostro campionato.

Il nome torna a circolare con forza nelle stanze del mercato europeo. João Cancelo è pronto a lasciare l'Arabia Saudita e il suo futuro, oggi più che mai, sembra destinato a riaccendersi nel Vecchio Continente. Una situazione che ha rimesso in moto club di primo piano e aperto scenari che intrecciano ambizione sportiva e scelte personali. Cancelo, il ritorno in Europa prende forma. L'esterno portoghese è in uscita dall' Al Hilal e ha manifestato la volontà di rientrare nel grande calcio europeo. Il nodo resta l'ingaggio: 18 milioni di euro netti, una cifra fuori scala per molti club, che rende l'operazione possibile solo a determinate condizioni.

