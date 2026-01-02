Cancelo Juve lanciata la sfida all’Inter | Mendes lo offre anche ai bianconeri Spalletti lo riaccoglierebbe a braccia aperte! La verità sul portoghese

Cancelo Juve torna al centro delle trattative di mercato, con Mendes che propone il portoghese sia ai bianconeri che all’Inter. Mentre l’Inter valuta un investimento contenuto, la Juventus resta interessata, e Spalletti potrebbe riaccoglierlo con entusiasmo. La situazione resta in evoluzione, con diverse opzioni sul tavolo e alcune restrizioni da parte di Oaktree, rendendo il ritorno del terzino ancora possibile ma da valutare attentamente.

Cancelo Juve, duello di mercato: Mendes propone il terzino a entrambe, Oaktree frena l'Inter e Comolli valuta il colpo a cifre contenute. Il mercato di riparazione si accende improvvisamente attorno a un nome che evoca ricordi dolci e amari nel campionato italiano. La suggestione Cancelo Juve torna prepotentemente di moda sulle pagine di Tuttosport, delineando uno scenario di sfida aperta tra i bianconeri e l'Inter per assicurarsi le prestazioni del laterale portoghese, ormai in rotta totale con l'Al Hilal. La regia dell'operazione è affidata, come sempre, al potente procuratore Jorge Mendes, che sta tessendo la tela per riportare il suo assistito nel grande calcio europeo, proponendolo senza sosta a entrambe le big della Serie A.

Juve: Cancelo recupera ma non per Lazio - Buone notizie per Allegri, che nell'allenamento di oggi alla 'Continassa' ha potuto contare anche su Joao Cancelo. lagazzettadelmezzogiorno.it

Fabrizio Romano: 'Cancelo alla Juve e Adeyemi all'Inter? Non mi risulta' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le voci che vorrebbero la Juventus su Cancelo e l' Inter su Adeyemi non avrebbero basi concrete. it.blastingnews.com

Romano - Cancelo lascerà al 100% l’Al Hilal. Al momento il Barcellona non è così convinto e non sta spingendo. La Juve ha chiamato ma c'è soprattutto l'Inter che invece sta spingendo per averlo subito. A questo punto, la decisone spetta al giocatore - facebook.com facebook

