Cancelo Inter Pedullà detta le cifre | Ecco quanto pagherebbero i nerazzurri

Alfredo Pedullà ha fornito dettagli sulle cifre previste per il possibile ritorno di João Cancelo all'Inter. L’esperto di mercato ha analizzato le condizioni economiche e le modalità dell’eventuale trasferimento, offrendo un quadro chiaro e preciso sulla situazione. Queste informazioni rappresentano un aggiornamento importante per i tifosi e gli addetti ai lavori interessati alle dinamiche di mercato della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Cancelo Inter, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà indica le cifre per il ritorno del portoghese a Milano. Ecco quanto pagherebbero i nerazzurri. L’Inter spinge per riportare a Milano Joao Cancelo, il tecnico laterale portoghese in uscita dall’Al-Hilal dopo la rottura con l’ex allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la dirigenza della Beneamata è al lavoro con l’agente Jorge Mendes per un prestito semestrale. L’operazione servirebbe a Cristian Chivu — l’ex difensore del Triplete oggi tecnico dei nerazzurri — per coprire il vuoto lasciato dall’infortunio di Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cancelo Inter, Pedullà detta le cifre: «Ecco quanto pagherebbero i nerazzurri» Leggi anche: Cancelo può tornare all’Inter? Pedulla rivela: «Ecco cosa mi dicono dal club sul suo possibile ritorno!». I tifosi possono sognare Leggi anche: L’Inter vuole Cancelo, tutto vero! Ecco la proposta dei nerazzurri Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Inter, c’è solo una strada per Cancelo: ha rotto con Simone Inzaghi, ecco il piano - Nel gennaio appena cominciato, la riapertura del mercato dà la possibilità all’Inter di valutare possibili innesti. msn.com

