Cancelo Inter Marotta prova a convincere il portoghese ma i nerazzurri non sono gli unici pretendenti

L’Inter sta cercando di convincere João Cancelo a trasferirsi a Milano, con Marotta che lavora per trovare un accordo. Tuttavia, il giocatore ha diverse opzioni e i nerazzurri non sono gli unici interessati. La trattativa rimane aperta, con incontri e valutazioni in corso per definire il futuro del terzino portoghese.

Inter News 24 Cancelo Inter, la società nerazzurra sta cercando di convincere l’ex Manchester City ad accettare Milano, ma c’è un problema. L’Inter sta facendo il possibile per Joao Cancelo e sta cercando di convincerlo ad accettare Milano come sua prossima destinazione. I nerazzurri stanno lavorando per trovare un accordo con l’ Al-Hilal, che non sembra essere un ostacolo insormontabile. I discorsi con i sauditi sono aperti anche per Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, ma la priorità al momento riguarda il trasferimento di Cancelo. L’Inter sta provando a convincere Cancelo ad accettare Milano come destinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cancelo Inter, Marotta prova a convincere il portoghese, ma i nerazzurri non sono gli unici pretendenti Leggi anche: Cancelo Juventus, l’Inter fa sul serio per il portoghese in uscita dall’Al Hilal: Marotta ragiona con gli arabi a queste condizioni. La possibile formula Leggi anche: Cancelo Inter, i nerazzurri valutano il portoghese visto i problemi con Inzaghi: c’è un problema. I dettagli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Inter, perché Cancelo non è uno sfizio ma una necessità; Inter, Marotta risponde a Conte: Sa come distrarre l'attenzione. Su Dumfries e Frattesi vi dico che...; Cancelo rompe con Inzaghi, l'Inter ci pensa sul serio; Inter, Frattesi in uscita: il Fenerbahçe ci prova, pronti 40 milioni. Inter, non solo Cancelo: già in cassaforte il colpo per giugno | CM.IT - Inter ecco le ultime informazioni di calciomercato dal ritorno di Cancelo ad Akanji passando per Muharemovic e Scalvini ... calciomercato.it

Cancelo Inter, aumentano le conferme sul ritorno del portoghese in nerazzurro. Marotta ha fatto questa mossa nelle ultime ore - Cancelo Inter, il portoghese è un obiettivo concreto dei nerazzurri tanto che ci sono contatti continui ormai da giorni. calcionews24.com

Cancelo Inter, i nerazzurri valutano il portoghese visto i problemi con Inzaghi: c’è un problema. I dettagli - Da superare l’ostacolo dell’ingaggio: ecco tutti i dettagli dell’operazione La pista Cancelo Inter torna a scaldarsi in vista ... calcionews24.com

Contatti costanti tra Inter e Al Hilal per João Cancelo. Trattativa ben avviata. Tra i due club si sta discutendo anche di Francesco Acerbi, che piace molto a Simone Inzaghi come rivelato il 25 novembre. Dialoghi aperti e novità attese presto. Tutto su Youtube: yo x.com

Inter, Cancelo obiettivo concreto: dialoghi aperti con l’Al Hilal - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.