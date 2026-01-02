Cancelo Inter c’è l’ok definitivo Sarà lui il rinforzo sulla fascia destra

È arrivato l’ok definitivo: João Cancelo sarà il nuovo rinforzo dell’Inter sulla fascia destra. Il giocatore sostituirà Denzel Dumfries, temporaneamente indisponibile. Questa operazione di mercato rappresenta un passo importante per rafforzare la rosa e mantenere elevati standard di rendimento nella fase cruciale della stagione. Nei prossimi giorni saranno definiti i dettagli dell’accordo e le modalità di ingresso in squadra.

Inter News 24 Cancelo Inter, arriva l'ok definitivo. Sarà lui il rinforzo sulla fascia destra che andrà a rimpiazzare l'infortunato Denzel Dumfries. Il mercato di gennaio si accende con un ritorno di fiamma clamoroso. Secondo l'analisi de La Gazzetta dello Sport, la Beneamata è balzata in pole position per Joao Cancelo, il talentuoso esterno portoghese classe '94 dotato di una tecnica sopraffina e di una duttilità tattica rara. Dopo la rottura totale con Simone Inzaghi — l'ex tecnico nerazzurro oggi alla guida dell'Al-Hilal con cui sono "volati stracci" nel deserto saudita — il calciatore è stato escluso dalla lista per il 2026 e scalpita per tornare nel calcio che conta.

