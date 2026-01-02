Cancelo il ritorno all’Inter ora è a un passo | cosa manca | CMIT

L’accordo tra l’Inter e l’Al-Hilal per Joao Cancelo sta per essere finalizzato. Dopo le trattative, il trasferimento del terzino portoghese sembra ormai vicino alla conclusione. Mancano ancora alcuni dettagli da definire, ma la strada verso il ritorno di Cancelo in nerazzurro appare ormai tracciata. Restano da attendere le ultime formalità per ufficializzare il trasferimento e completare così questa operazione di mercato.

Accordo di massima tra il club nerazzurro e l'Al-Hilal per il terzino portoghese fatto fuori da Inzaghi Cancelo all'Inter, ci siamo quasi. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club nerazzurro e l'Al-Hilal hanno trovato una intesa di massima per il prestito. E soprattutto, per la spartizione dell'oneroso ingaggio (67 milioni dei 1516 totali) del portoghese da qui al prossimo giugno. Cancelo a un passo dal ritorno all'Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it Per la fumata bianca, quindi, manca soltanto l'ok finale del calciatore offerto pure alla Juve e ormai fuori dai piani dell' Al-Hilal di Simone Inzaghi.

