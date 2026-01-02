Cancelo all’Inter Acerbi all’Al-Hilal | si lavora allo scambio clamoroso

L’Inter e l’Al-Hilal stanno negoziando uno scambio di calciatori, con Joao Cancelo pronto a lasciare il club nerazzurro. Nel frattempo, Francesco Acerbi si avvicina all’Al-Hilal, segnando una fase importante nelle trattative di mercato. Questi movimenti rappresentano un passo significativo nelle strategie di rinforzo delle rispettive squadre, con decisioni che potrebbero definirsi nelle prossime settimane.

Si entra nella fase decisiva per Joao Cancelo, diventato in poche ore il nome in cima alla lista dell’Inter per rinforzare la corsia laterale. In viale della Liberazione i contatti con l’Al Hilal sono continui, con l’obiettivo di riportare a Milano l’esterno portoghese già protagonista in passato in Serie A. Nelle ultime ore è emersa con forza una possibile chiave tattica e politica dell’operazione: l’inserimento di Francesco Acerbi all’interno della trattativa. Il difensore, da sempre molto stimato da Simone Inzaghi, rappresenterebbe un profilo gradito al club saudita e potrebbe facilitare l’intesa complessiva. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L’ #Inter sta pensando di inserire #Acerbi nell’affare #Cancelo #calciomercato x.com

Inter-Cancelo: - Accordo di massima tra Inter e Al Hilal sul trasferimento in prestito con ampia partecipazione dei sauditi al pagamento dell’ingaggio - Decisione nelle mani del giocatore - facebook.com facebook