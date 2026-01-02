Campania Fico è già nei guai | l’assessore Cuomo non si è dimesso in tempo da sindaco di Portici

In Campania, la giunta di Fico si prepara all’insediamento, ma si registra già una situazione complessa. L’assessore regionale Enzo Cuomo, nominato dal presidente pentastellato, non ha ancora rassegnato le dimissioni da sindaco di Portici, sollevando questioni sulla stabilità e sulla trasparenza dell’esecutivo regionale. La vicenda evidenzia le sfide e le tensioni politiche che caratterizzano il quadro amministrativo locale.

Ancora deve insediarsi la giunta Fico in Campania, ma ci sono già guai all’orizzonte. E riguardano uno degli assessori regionali nominati dal presidente pentastellato, Enzo Cuomo, in quota Pd. Cuomo è anche sindaco di Portici e si è dimesso proprio lo stesso giorno della nomina ad assessore, avvenuta il 31 dicembre. Ma per la prefettura di Napoli doveva farlo prima. Le dimissioni tardive?. La prefettura fa riferimento alle dimissioni di Cuomo da primo cittadino di Portici avvenute proprio il giorno della nomina ad assessore regionale. Leggi anche 2025 l'anno nero della sinistra, tutti i flop di Schlein & Co: c'è l'imbarazzo della scelta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

