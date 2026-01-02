Cambia la squadra di piloti Ferrari per la F1 2026 | Zhou libera il posto alle spalle di Leclerc e Hamilton
Per la stagione di Formula 1 2026, Ferrari modifica la propria squadra di piloti. Zhou Guanyu lascia il ruolo di terzo pilota, mentre Antonio Giovinazzi rimane nel team. Tra i candidati a riserva, il favorito è Caio Camara, che affiancherà Leclerc e Hamilton. Questa scelta segna un importante cambio nella composizione del team, con l’obiettivo di rafforzare la preparazione e la competitività per il prossimo campionato.
Ferrari saluta Guanyu Zhou: non sarà terzo pilota nel 2026. Giovinazzi resta, Camara favorito come nuova riserva alle spalle di Leclerc e Hamilton. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Charles Leclerc: “La mia vita è decisamente cambiata. A volte vorrei essere una persona normale” - Il pilota della Ferrari ha parlato del peso della popolarità, che ha vissuto in tre fasi differenti da quando è in Formula 1 ... fanpage.it
Chandhok: “Hamilton ha sottovalutato il cambiamento culturale in Ferrari, come Prost” - Secondo l'ex pilota indiano, entrambi i campioni del mondo hanno sottovalutato il cambiamento culturale dai team inglesi a quello di Maranello ... formulapassion.it
F1 | Ferrari: Guanyu Zhou esce dal Cavallino e non sarà più terzo pilota - La Scuderia ha ufficializzato sui social media la chiusura del rapporto con il pilota cinese: Guanyu, dopo un anno da reserve drievr con il Cavallino, sperava di meritare una chiamata dalla Cadillac c ... msn.com
? F1 2026: DISASTRO Annunciato? Le SCALATE in Rettilineo e i Segreti del Regolamento
