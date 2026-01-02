Cambia il mercato | ora l’obiettivo è un attaccante

Il mercato si evolve e il Napoli focalizza ora la propria attenzione su un attaccante. La strategia di gennaio si concentra sull’individuazione di un profilo che possa rafforzare l’attacco della squadra, in un contesto di rinnovamento e ottimizzazione della rosa. La ricerca è mirata a individuare un giocatore che possa contribuire immediatamente, rispettando le esigenze tecniche e le dinamiche del club.

Il Napoli ricalibra le priorità in vista del mercato di gennaio. L’orientamento della dirigenza, nelle ultime ore, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

