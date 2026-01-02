Calciomercato Serie A concreto il ritorno di Cancelo in Italia Firmerà per quella grande squadra

Il calciomercato di Serie A si arricchisce di una notizia importante: il possibile ritorno di Joao Cancelo in Italia. Dopo le recenti indiscrezioni, sembra ormai concreta l’operazione che lo vedrà firmare con una delle grandi società del campionato. Si tratta di un trasferimento che potrebbe avere un impatto significativo sulla rosa e sulle strategie della squadra interessata, in un mercato sempre più dinamico e competitivo.

Calciomercato Serie A, concreto il ritorno di Cancelo dopo le ultime voci. Ecco la situazione attuale Il Calciomercato Serie A si apre con un nome destinato a infiammare i tifosi dell'Inter: Joao Cancelo. L'esterno portoghese, considerato uno dei difensori più moderni del panorama europeo, potrebbe presto fare ritorno a Milano, portando qualità, esperienza internazionale e .

