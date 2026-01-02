Calciomercato Roma resta aperta l’opzione Fabio Silva
Sul calciomercato della Roma, resta in piedi l’opzione Fabio Silva, con il club che valuta attentamente le possibilità di rafforzare l’attacco. Nel frattempo, il ritorno di Daniele De Rossi a bordo campo durante Roma-Genoa ha segnato un momento di grande significato, conclusosi con una vittoria che ha lasciato il segno nel 2025 dei giallorossi. La stagione prosegue con molte incognite e opportunità da seguire con attenzione.
Il giro di campo di Daniele De Rossi in coda a Roma-Genoa ha chiuso il 2025 dei giallorossi nel segno delle emozioni, della nostalgia, ma soprattutto della vittoria. Per l’anno nuovo invece, non è un segreto che in cima alla lista dei desideri di Gasp ci sia una punta centrale con le caratteristiche giuste per il suo gioco. L’operazione Raspadori è ormai ai dettagli, mentre per Zirkzee si naviga ancora a vista. Rispunta allora l’opzione Fabio Silva dal Borussia Dortumund. La pista Fabio Silva. Il classe 2002 aveva già attirato l’attenzione della Roma in estate, con la società giallorossa che aveva richiesto e ottenuto informazioni prima dell’approdo del portoghese in Bundesliga. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
