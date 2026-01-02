Sul calciomercato della Roma, resta in piedi l’opzione Fabio Silva, con il club che valuta attentamente le possibilità di rafforzare l’attacco. Nel frattempo, il ritorno di Daniele De Rossi a bordo campo durante Roma-Genoa ha segnato un momento di grande significato, conclusosi con una vittoria che ha lasciato il segno nel 2025 dei giallorossi. La stagione prosegue con molte incognite e opportunità da seguire con attenzione.

Il giro di campo di Daniele De Rossi in coda a Roma-Genoa ha chiuso il 2025 dei giallorossi nel segno delle emozioni, della nostalgia, ma soprattutto della vittoria. Per l’anno nuovo invece, non è un segreto che in cima alla lista dei desideri di Gasp ci sia una punta centrale con le caratteristiche giuste per il suo gioco. L’operazione Raspadori è ormai ai dettagli, mentre per Zirkzee si naviga ancora a vista. Rispunta allora l’opzione Fabio Silva dal Borussia Dortumund. La pista Fabio Silva. Il classe 2002 aveva già attirato l’attenzione della Roma in estate, con la società giallorossa che aveva richiesto e ottenuto informazioni prima dell’approdo del portoghese in Bundesliga. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, resta aperta l’opzione Fabio Silva

