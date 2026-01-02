calciomercato roma manca il si di raspadori amorim frena su zirkzee

A pochi giorni dall'apertura del calciomercato invernale, le trattative della Roma sono ancora in fase di definizione. Raspadori non ha ancora dato l’ok, mentre Amorim si mostra cauto su Zirkzee. La finestra di mercato, aperta fino al 2 febbraio, rappresenta un momento cruciale per le strategie delle squadre, che stanno valutando possibili innesti per rinforzare le rispettive rose.

La giornata di oggi ha dato ufficialmente il via alla finestra invernale di calciomercato, che permetterà alle rispettive squadre di poter operare fino al prossimo 2 febbraio. È dunque arrivato il momento della verità per la Roma, che dopo i tanti rumors delle scorse settimane dovrà concretizzare le proprio operazioni per riuscire a garantire a Gasperini i giusti rinforzi. Il grande focus dei giallorossi resta sul reparto offensivo, dove oltre alle possibili uscite, da valutare le situazioni di Bailey e Dovbyk, si starebbe lavorando sugli acquisti di Raspadori e Dovbyk. Incontro tra Raspadori e l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma su Raspadori, vicini alla chiusura? Gasperini risponde in conferenza - Anche l'allenatore giallorosso è stato interpellato in conferenza stampa sul tema legato al mercato e nello specifico sul possibile arrivo di Giacomo Raspadori nella capitale. fantacalcio.it