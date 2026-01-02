Calciomercato per Nkunku dibattito in corso nel Milan Ecco cosa vorrebbe Allegri

Sul fronte del calciomercato, il futuro di Christopher Nkunku al Milan è oggetto di discussione. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere della Sera', nel centro sportivo di Milanello si sta valutando attentamente la possibile cessione del giocatore nel mese di gennaio, con le posizioni di Allegri e della dirigenza che si confrontano sulla strategia più opportuna. La situazione rimane in evoluzione, in attesa di decisioni ufficiali.

Calciomercato Milan, il Fenerbahce su Nkunku: i rossoneri chiedono 35 milioni - Ora che si è sbloccato, con la doppietta al Verona, l’attaccante francese vorrebbe restare al Milan e giocarsi le sue carte. sport.sky.it

Nkunku Milan, riflessioni in corso in casa rossonera: il club di via Aldo Rossi sembra avere preso una decisione importante sul francese. I dettagli - Ma davanti ad una offerta importante potrebbe partire Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote l’ambiente rossonero ... calcionews24.com

Intrigo #Nkunku: per la Gazzetta nessuna offerta. Ecco tutte le richieste del #Milan #SempreMilan #calciomercato x.com

«NKUNKU-FENERBAHÇE, IL MILAN DICE NO AI 25 MILIONI! MA DALLA TURCHIA È PRONTO IL RILANCIO» #Nkunku #Milan #Fenerbahce #Calciomercato #Tedesco #SerieA - facebook.com facebook

