Calciomercato per Nkunku dibattito in corso nel Milan Ecco cosa vorrebbe Allegri
Sul fronte del calciomercato, il futuro di Christopher Nkunku al Milan è oggetto di discussione. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere della Sera', nel centro sportivo di Milanello si sta valutando attentamente la possibile cessione del giocatore nel mese di gennaio, con le posizioni di Allegri e della dirigenza che si confrontano sulla strategia più opportuna. La situazione rimane in evoluzione, in attesa di decisioni ufficiali.
Calciomercato Milan, Nkunku potrebbe essere ceduto in questo mese di gennaio. Secondo 'Il Corriere della Sera' dibattito aperto a Milanello. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, Giménez in uscita: ecco chi cerca il ‘Bebote’. Allegri vorrebbe …
Leggi anche: Calciomercato, offerta del Fenerbahçe per Nkunku: cosa farà il Milan? “I rossoneri …”
Calciomercato Milan, Nkunku può salutare nonostante la doppietta: un club ci prova.
Da Ferguson a Lang e Nkunku, parte il calciomercato dei pentimenti. Cancelo-Inter, i dubbi di Ausilio - Per il Napoli spunta il nome di Laurienté, la Fiorentina boccia Nicolussi Caviglia. corriere.it
Calciomercato Milan, il Fenerbahce su Nkunku: i rossoneri chiedono 35 milioni - Ora che si è sbloccato, con la doppietta al Verona, l’attaccante francese vorrebbe restare al Milan e giocarsi le sue carte. sport.sky.it
Nkunku Milan, riflessioni in corso in casa rossonera: il club di via Aldo Rossi sembra avere preso una decisione importante sul francese. I dettagli - Ma davanti ad una offerta importante potrebbe partire Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote l’ambiente rossonero ... calcionews24.com
Intrigo #Nkunku: per la Gazzetta nessuna offerta. Ecco tutte le richieste del #Milan #SempreMilan #calciomercato x.com
«NKUNKU-FENERBAHÇE, IL MILAN DICE NO AI 25 MILIONI! MA DALLA TURCHIA È PRONTO IL RILANCIO» #Nkunku #Milan #Fenerbahce #Calciomercato #Tedesco #SerieA - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.