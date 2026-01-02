Calciomercato Parma Bernabé si allontana da una big Intanto i crociati hanno preso una determinata decisione

Il Calciomercato Parma si muove con novità importanti. Adrian Bernabé, giovane talento del centrocampo, sembra vicino al rinnovo con i crociati, allontanando l'interesse di grandi club come la Juventus. Nel frattempo, la società ha adottato decisioni strategiche per rafforzare la rosa e pianificare il futuro. Questi sviluppi segnano un momento di stabilità e prospettive positive per il club emiliano, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Sampdoria scatenata, sorpasso al Mantova per Begic del Parma

Calciomercato Serie B, scambiati i documenti tra Sampdoria e Parma per Tjaš Begic

