Calciomercato Parma Bernabé si allontana da una big Intanto i crociati hanno preso una determinata decisione
Il Calciomercato Parma si muove con novità importanti. Adrian Bernabé, giovane talento del centrocampo, sembra vicino al rinnovo con i crociati, allontanando l'interesse di grandi club come la Juventus. Nel frattempo, la società ha adottato decisioni strategiche per rafforzare la rosa e pianificare il futuro. Questi sviluppi segnano un momento di stabilità e prospettive positive per il club emiliano, in attesa di ulteriori aggiornamenti.
Calciomercato Parma: Bernabè pronto al rinnovo e allontana la Juve. La situazione attuale Il Calciomercato Parma si accende con una notizia che farà discutere: Adrian Bernabé, giovane regista spagnolo che ha impressionato in Serie A con la sua tecnica e visione di gioco, è vicino al rinnovo contrattuale con il club emiliano fino al 2029. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Parma, Suzuki sarà la prossima cessione dei crociati? Quella big ci prova a tutti i costi
Leggi anche: Bernabè Juve, il centrocampista del Parma si allontana: ecco cos’è successo. Le ultime sul mercato in entrata
Calciomercato Parma, Bernabé si allontana da una big. Intanto i crociati hanno preso una determinata decisione - La situazione attuale Il Calciomercato Parma si accende con una notizia che farà discutere: Adrian Bernabé, giovane regista spagnolo ... calcionews24.com
Sampdoria scatenata, sorpasso al Mantova per Begic del Parma https://www.calciostyle.it/calciomercato/sampdoria-scatenata-sorpasso-al-mantova-per-begic-del-parmafsp_sid=1835143 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook
Calciomercato Serie B, scambiati i documenti tra Sampdoria e Parma per Tjaš Begic x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.