Calciomercato Napoli Lucca lascerà i partenopei a gennaio? Spunta fuori una nuova indiscrezione

Sul calciomercato del Napoli, circolano voci riguardo al futuro di Lorenzo Lucca. Secondo alcune indiscrezioni, il giocatore potrebbe lasciare il club già a gennaio. La situazione attuale della squadra azzurra e le possibili strategie di mercato sollevano dubbi sulla permanenza dell’attaccante. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per comprendere meglio le intenzioni del club e le eventuali conseguenze di questa possibile operazione.

Calciomercato Napoli, Lucca lascerà i partenopei. La situazione attuale della squadra azzurra Il Calciomercato Napoli potrebbe riservare sviluppi inattesi attorno al futuro di Lorenzo Lucca. A soli cinque mesi dal suo arrivo dall’Udinese, il percorso dell’attaccante classe 2000 in maglia azzurra appare già in bilico. Nonostante fosse stato uno dei profili fortemente voluti da Antonio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, Lucca lascerà i partenopei a gennaio? Spunta fuori una nuova indiscrezione Leggi anche: Calciomercato Roma, Pellegrini fortemente in bilico per gennaio? Spunta fuori una nuova indiscrezione Leggi anche: Calciomercato Fiorentina, Comuzzo verrà ceduto a gennaio? Spunta fuori una nuova indiscrezione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calciomercato Napoli, rebus Lucca-Lang. E Timber si libera - Alle spalle panettone e stelle filanti, davanti a noi un mese pieno zeppo di voci, voci, trattative, forse anche affari. ilmattino.it

Calciomercato Napoli: via Lucca e Lang, si puntano Lookman e Chiesa - Entrambi i calciatori non sono mai riusciti a entrare davvero in sintonia con l’allenatore e il loro futuro a Napoli appare tutt’altro che scontato ... it.blastingnews.com

Napoli, cambia il destino di Lucca: può restare per due ragioni - In primis i tempi non ancora celeri per il ritorno in campo di Romelu Lukaku: per rivedere il belga potrebbero ... fantacalcio.it

Napoli, mercato di gennaio a saldo zero

Calciomercato Napoli, Amorim blinda Mainoo: «Non venderemo nessuno» x.com

Arrivano conferme, Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli nel corso del calciomercato di gennaio Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, vari club turchi avrebbero sondato il terreno Spetterà però al club azzurro stabilire la formula e le cifre dell'ev - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.