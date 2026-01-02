Il calciomercato del Milan registra un passo importante con la possibile conferma di Maignan. Dopo l'annuncio di Fullkrug, si avvicina la firma del portiere francese, che sembra orientato ad accettare l'ultima proposta contrattuale. Questa trattativa rappresenta un elemento chiave per la rosa rossonera, garantendo continuità e stabilità tra i pali per la prossima stagione.

Dopo l'ufficialità di Niclas Fullkrug, il primo giorno di calciomercato regala un'altra grande notizia ai tifosi rossoneri: il capitano Mike Maignan è molto vicino al rinnovo con il Diavolo.

Calciomercato Milan, svolta per il rinnovo di Maignan: il portiere orientato ad accettare l'ultima proposta

