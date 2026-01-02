Calciomercato Milan svolta per il rinnovo di Maignan | il portiere orientato ad accettare l’ultima proposta
Il calciomercato del Milan registra un passo importante con la possibile conferma di Maignan. Dopo l'annuncio di Fullkrug, si avvicina la firma del portiere francese, che sembra orientato ad accettare l'ultima proposta contrattuale. Questa trattativa rappresenta un elemento chiave per la rosa rossonera, garantendo continuità e stabilità tra i pali per la prossima stagione.
Dopo l'ufficialità di Niclas Fullkrug, il primo giorno di calciomercato regala un'altra grande notizia ai tifosi rossoneri: il capitano Mike Maignan è molto vicino al rinnovo con il Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, offerta ufficiale a Maignan per il rinnovo: la posizione del portiere francese
Leggi anche: Milan, rinnovo Maignan. Dopo il Derby c’è una svolta?
Milan, svolta Maignan: pronta una super offerta per il rinnovo, ottimismo per il sì del portiere. Cifre, durata e dettagli del nuovo contratto; Milan-Maignan, prove di rinnovo: offerta da 7 milioni fino al 2030. Inter e Juve alla finestra, bloccato Hugo Souza; Maignan e il rinnovo alla Leao: l'offerta del Milan, il ruolo di Allegri e l'alternativa per giugno; Calciomercato Milan, Gazzetta: Offerta dal Fenerbahçe per Nkunku, i dettagli.
Rinnovo Maignan, c’è la svolta! Importante comunicazione del portiere, cifre e dettagli dell’accordo - Rinnovo Maignan, arriva la svolta: il portiere ha comunicato al Milan l’intenzione di accettare la proposta di prolungamento In una giornata già densa di emozioni per l’esordio di Füllkrug e la delica ... milannews24.com
Milan-Fullkrug, ufficiale l'arrivo in prestito dal West Ham. Calciomercato news - Sarà già a disposizione di Allegri per la sfida di questa sera contro il Cagliari ... sport.sky.it
Joao Cancelo torna all'Inter? Il Milan pensa a Min-jae Kim per la difesa. Juventus-Kenan Yildiz avanti insieme: si può chiudere per il rinnovo - La sessione invernale si è aperta dal poche ore e già cominciano a susseguirsi notizie su notizie relative alle big italiane ed europee. eurosport.it
#Calciomercato #Milan, #Tare: " #Nkunku mai in discussione. #Fullkrug ci darà una mano" #SkySport #SkyCalciomercato x.com
#Kim 'scaldato' dal gradimento del #Milan: due ostacoli all'operazione di #calciomercato #SempreMilan - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.