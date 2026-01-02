Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors | Kim nel mirino | LIVE

È iniziata ufficialmente la sessione invernale del calciomercato 2026. Il Milan sta valutando possibili acquisti e cessioni per rinforzare la rosa e supportare le strategie di Massimiliano Allegri. Segui le ultime notizie, rumors e aggiornamenti live su tutte le trattative in corso.

È iniziata ufficialmente la finestra del calciomercato invernale 2026: il Milan vuole puntellare la rosa per Massimiliano Allegri. Calciomercato 2026, quando inizia e quando finisce la sessione invernale - Le operazioni per modificare la rosa delle squadre iniziano oggi, 2 gennaio, e proseguiranno per un mese fino al 2 febbraio.

