Calciomercato l’Inter sprinta per Joao Cancelo
L’Inter accelera sul mercato e sembra vicina a chiudere l’acquisto di Joao Cancelo, segnando il primo grande movimento del 2026. Dopo mesi di voci, le prime indiscrezioni indicano un’intesa più concreta per il ritorno del difensore portoghese in nerazzurro. L’operazione potrebbe rappresentare un elemento chiave nel rafforzamento della rosa di Inzaghi in vista della seconda parte della stagione.
Sembrava la classica suggestione di calciomercato: al contrario l’ Inter in queste prime ore di 2026 si starebbe avvicinando in maniera piuttosto spedita al primo grande colpo del nuovo anno solare: il ritorno di Joao Cancelo in nerazzurro. Staccata la Juventus, superato il Barcellona Inizialmente il Barcellona sembrava di gran lunga davanti al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Nuove sirene di calciomercato per Francesco Acerbi Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su YouTube, l'Al-Hilal è alla ricerca di un difensore e la richiesta di Inzaghi è il centrale dell'Inter Da capire la scelta del giocatore e del club nerazz - facebook.com facebook
Calciomercato #Inter shock: via big come #Acerbi, #Calhanoglu e #Dumfries! Si riparte da giovani e #Chivu x.com
