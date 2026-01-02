Calciomercato Lazio Sarri ha individuato il profilo giusto per rinforzare la rosa e guarda in casa Milan! Tutti i dettagli

La Lazio si prepara alla finestra di mercato invernale, con Maurizio Sarri che ha identificato il profilo giusto per rafforzare la rosa. Dopo un’estate caratterizzata da poche operazioni, il club biancoceleste guarda con attenzione a possibili innesti provenienti dal Milan, puntando a migliorare l’organico in vista della seconda parte della stagione. Ecco tutti i dettagli sulle trattative e le strategie adottate.

Calciomercato Lazio, Sarri rompe gli indugi: individuato il rinforzo ideale. Occhi in casa Milan e punta un nome pesante: i dettagli Dopo un'estate segnata da un mercato praticamente paralizzato, la Lazio si prepara a vivere una sessione invernale da protagonista. Maurizio Sarri ha già individuato il rinforzo ideale per il suo centrocampo: Ruben Loftus-Cheek, una

