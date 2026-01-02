Calciomercato Juve Spalletti fa chiarezza sulla finestra di gennaio | ecco come si muoverà il club bianconero Parole nette sulla rosa

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha recentemente chiarito la posizione del club riguardo al calciomercato di gennaio. Ha sottolineato che la rosa attuale verrà valutata attentamente e che non ci sono pretesa di rinforzi immediati. La dirigenza, con il supporto di Ottolini, si concentrerà sulle opportunità che si presenteranno, mantenendo un approccio prudente e mirato alle esigenze della squadra.

Calciomercato Juve, nessuna pretesa sui rinforzi e piena delega a Ottolini per cogliere le occasioni. Parla mister Spalletti. Alla vigilia della ripresa delle ostilità in campionato, Luciano Spalletti ha tracciato con estrema chiarezza il perimetro entro cui si muoverà la Juventus nella sessione invernale di calciomercato. Le parole del tecnico toscano, intrise di pragmatismo ed esperienza, delineano una strategia basata sulla conservazione degli equilibri interni piuttosto che sulla ricerca frenetica di nuovi innesti. L’allenatore ha voluto sgombrare il campo da qualsiasi equivoco mediatico, ribadendo la sua totale estraneità alle dinamiche dirette delle trattative e affidando ogni responsabilità operativa e decisionale al direttore sportivo Marco Ottolini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Spalletti fa chiarezza sulla finestra di gennaio: ecco come si muoverà il club bianconero. Parole nette sulla rosa Leggi anche: Calciomercato Juve, svelata la strategia per gennaio: la dirigenza si muoverà su questo doppio binario per completare la rosa di Spalletti. Il piano Leggi anche: Calciomercato Juve, indizio di Carnevali su Muharemovic e non solo: «Ecco l’idea del Sassuolo a gennaio». Parole nette! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Juventus, Spalletti ha convinto tutti: il club prepara il rinnovo fino al 2028; Norton-Cuffy, Rodriguez e il ritorno di Chiesa: la Juve vuole regalare tre rinforzi a Spalletti; Calciomercato Juve, tra inverno ed estate un centrocampo da rifare: i nomi; Juventus, Spalletti rinnova? Cosa filtra dopo le prime settimane del tecnico di Certaldo in bianconero. Calciomercato Juve, i bianconeri puntano il difensore: chi è - Le ultime sull’interesse La Juventus continua a monitorare con estrema attenzione il mercato internazion ... juventusnews24.com

