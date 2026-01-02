Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha commentato in vista della sfida contro il Cagliari, parlando delle recenti novità sul mercato. Tra i temi affrontati, l’interesse per Nkunku e il possibile interesse sui difensori, con un particolare riferimento a Gatti. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sulle strategie delle grandi del calcio italiano in questa fase di calciomercato.

Calciomercato Juve, Igli Tare – direttore sportivo del Milan – è intervenuto così prima del match col Cagliari su Nkunku e difensore (Gatti obiettivo). Igli Tare – direttore sportivo del Milan – ha parlato nel pre-partita di Cagliari-Milan ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto su Nkunku e sulla ricerca del difensore (Gatti è un obiettivo rossonero), che legano il Diavolo al calciomercato Juve. FULLKRUG – «Mancavano delle caratteristiche a questa squadra, dopo l’infortunio di Gimenez siamo stati bravi ad inserire Fullkrug. Siamo rimasti sorpresi della forma che ha subito mostrato in allenamento questa settimana». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, parla Tare! Da Nkunku al ‘segnale’ su Gatti. Parole importanti del ds del Milan che riguardano i bianconeri

Leggi anche: Calciomercato Milan, priorità a Maignan ma Tare non perde tempo: nuovo nome sul taccuino del ds rossonero

Leggi anche: Calciomercato, Milan su Morato! Le cifre di un ipotetico scambio tra Gatti e Nkunku

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Gatti via, dentro il regista: Juve e Milan cucinano il clamoroso scambio di mercato; Milan, sogno Vlahovic a parametro zero: incontro tra l'agente e Tare; Milan, interesse confermato per Vlahovic a zero: contatto tra Tare e il suo agente, ecco cosa succede; Calciomercato Milan, obiettivo Gila: contatti avviati con l’entourage.

Mercato Juventus, Luciano Spalletti parla chiaro sulle ipotesi per gennaio - Il tecnico di Certaldo ha spiegato cosa si aspetta dalla sessione invernale e ha parlato anche del possibile rinnovo di contratto. msn.com