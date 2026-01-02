Calciomercato Juve LIVE | spunta l’idea Ruben Neves per il centrocampo per l’estate il grande sogno è Tonali

Segui con attenzione le ultime novità sul calciomercato della Juventus. Attualmente si parla di un possibile interesse per Ruben Neves a centrocampo, mentre il grande obiettivo per la prossima estate resta Sandro Tonali. Resta aggiornato con noi su tutte le trattative in tempo reale, tra indiscrezioni, incontri e accordi conclusi.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.

