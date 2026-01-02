Calciomercato Juve | la Vecchia Signora in cerca di affari in Arabia
Con l’apertura del calciomercato invernale, la Juventus si concentra su possibili opportunità di rafforzamento, anche in vista di future strategie. Le società italiane e internazionali monitorano le occasioni, comprese quelle in Arabia, per migliorare le proprie rose. In questo periodo, le trattative e le valutazioni sono in fase di sviluppo, con l’obiettivo di ottimizzare la rosa e rispondere alle esigenze tecniche.
Con l’inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato, ecco che le squadre si cominciano a muovere per cercare di rinforzare quei reparti fino ad ora troppo sguarniti. È questo il caso della Juventus, di cui da settimane si vocifera, nemmeno a bassa voce, di un necessario rinfoltimento a centrocampo, sia dal punto di vista puramente numerico che tattico. Già nei giorni scorsi sono stati diversi i nomi sul piatto: dai più difficili Frattesi e Bernabé, ai più accessibili Schlager e Timber. Non solo nomi interni ai campionati europei: secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, la Saudi Pro League potrebbe essere l’interessata speciale del mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Calciomercato Juve, la Vecchia Signora necessita di un intervento sulla fascia destra: c’è un nome balzato in pole position per gennaio
Leggi anche: Calciomercato Juve, l’obiettivo bianconero ha pretendenti in tutta Europa: due big su di lui. La Vecchia Signora deve accelerare
Mercato Juve già nel futuro: piacciono Hojbjerg e Schlager; Juventus, come stanno i conti in vista di gennaio. Sì a scambi e affari low cost. Il colpo Frattesi possibile a una condizione; Addio alla Juve, riparte dalla Serie B: dal legame con Giuntoli alla nuova avventura; Juve alla ricerca di un mediano sul mercato: svelati i tre nomi in corsa.
Rivoluzione Juve, Spalletti ne taglia sei: chi parte e chi arriva, grandi nomi per la Vecchia Signora - La Juventus cambia già a gennaio: 6 giocatori sul piede di uscita e la posizione di David appare in bilico. sport.virgilio.it
Juventus su Höjbjerg: l’OM resiste, ma la Vecchia Signora non molla - Juventus su Höjbjerg: l’OM resiste, ma la Vecchia Signora non molla Nonostante l’Olympique de Marseille abbia già respinto più volte gli assalti della Juventus ... tuttojuve.com
Calciomercato Juve: tutte le piste per il centrocampo, da Schlager a Tonali - Spalletti aspetta un uomo in più a a metà campo: ecco tutte le trattative dei bianconeri. msn.com
Calciomercato #Juve: tutte le piste per il centrocampo, da Schlager a Tonali x.com
Calciomercato Juve, sondaggio Sorloth. Miretti può portare Samardzic - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.