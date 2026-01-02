Calciomercato Juve | la Vecchia Signora in cerca di affari in Arabia

Con l’apertura del calciomercato invernale, la Juventus si concentra su possibili opportunità di rafforzamento, anche in vista di future strategie. Le società italiane e internazionali monitorano le occasioni, comprese quelle in Arabia, per migliorare le proprie rose. In questo periodo, le trattative e le valutazioni sono in fase di sviluppo, con l’obiettivo di ottimizzare la rosa e rispondere alle esigenze tecniche.

Con l’inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato, ecco che le squadre si cominciano a muovere per cercare di rinforzare quei reparti fino ad ora troppo sguarniti. È questo il caso della Juventus, di cui da settimane si vocifera, nemmeno a bassa voce, di un necessario rinfoltimento a centrocampo, sia dal punto di vista puramente numerico che tattico. Già nei giorni scorsi sono stati diversi i nomi sul piatto: dai più difficili Frattesi e Bernabé, ai più accessibili Schlager e Timber. Non solo nomi interni ai campionati europei: secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, la Saudi Pro League potrebbe essere l’interessata speciale del mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

