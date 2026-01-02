Calciomercato Inter svelato il piano di Marotta Le vere intenzioni del presidente nerazzurro in vista di gennaio
L'interesse dell'Inter nel prossimo calciomercato di gennaio è evidente, con Marotta che ha delineato un piano preciso per rafforzare la rosa. Tuttavia, per realizzarlo, sarà necessario un finanziamento adeguato. In questo articolo analizzeremo le vere intenzioni del presidente nerazzurro e le strategie in vista della prossima finestra di mercato.
di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter, Marotta ha in mente un piano ben preciso, ma serve un finanziamento importante per accontentarlo. Il calciomercato invernale sta entrando nel vivo e non sembra ci siano dubbi su quali ruoli vadano puntellati in casa Inter: la corsia destra e la difesa. Ancora nessuna conferma sull’addio di De Vrij, la cui intenzione è quella di salutare, in cerca di un minutaggio maggiore. Nel caso in cui l’olandese trovasse una sistemazione alternativa, Giuseppe Marotta avrebbe in mente due nomi in particolare per sostituirlo. Secondo il Giorno, infatti, il sogno del presidente nerazzurro è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Chivu con l’acquisto di uno tra Mario Gila e Tarik Muharemovic, abbinato ad un rinforzo per la fascia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com
MERCATO INTER: MAROTTA SVELA IL PIANO PER GENNAIO!
Nuove sirene di calciomercato per Francesco Acerbi Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su YouTube, l'Al-Hilal è alla ricerca di un difensore e la richiesta di Inzaghi è il centrale dell'Inter Da capire la scelta del giocatore e del club nerazz - facebook.com facebook
Calciomercato #Inter shock: via big come #Acerbi, #Calhanoglu e #Dumfries! Si riparte da giovani e #Chivu x.com
