Calciomercato Inter pressing totale per Cancelo | ipotesi scambio per facilitare l’operazione con l’Al-Hilal

L’Inter intensifica i propri sforzi per riportare João Cancelo in squadra, con un pressing continuo e recenti contatti con l’Al-Hilal. La società valuta anche l’ipotesi di uno scambio per facilitare l’operazione e accelerare la trattativa, che rimane una priorità nel mercato attuale. Restano da seguire gli sviluppi e le eventuali proposte ufficiali nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter, avanti tutta per il ritorno di Cancelo: spunta l'idea dello scambio per accelerare la trattativa L'Inter continua a spingere per riportare João Cancelo a Milano e, secondo quanto riferito da Sky, nelle ultime ore ha riallacciato i contatti con l'Al-Hilal. I nerazzurri stanno valutando diverse formule per arrivare al terzino portoghese, inclusa l'ipotesi.

