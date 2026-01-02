Sul calciomercato dell'Inter, la difesa rappresenta un settore sotto osservazione, con diversi nomi al centro delle trattative. La società valuta attentamente le possibili scelte per rinforzare la retroguardia, considerando le esigenze della squadra e le opportunità di mercato. In questo contesto, si delineano varie ipotesi di arrivo e cessioni, con l’obiettivo di consolidare la linea difensiva per il prossimo campionato.

L'Inter è già al lavoro per rinnovare il reparto difensivo, con uno sguardo attento ai possibili acquisti che possano garantire un futuro più giovane e competitivo. Darmian, Acerbi e De Vrij sono tutti giocatori in scadenza di contratto, con l'olandese che potrebbe essere l'unica eccezione, poiché potrebbe arrivare una proposta di rinnovo per non accelerare troppo la rivoluzione in difesa. Tuttavia, la direzione verso un nuovo volto per il reparto è chiara, e il club nerazzurro sta puntando su profili più futuribili per giugno.

Calciomercato Inter, occhi su diversi nomi per il futuro della difesa. Ecco chi potrebbe arrivare

