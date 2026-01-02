Calciomercato Inter la finestra invernale è aperta | cosa aspettarsi dal gennaio nerazzurro
La finestra invernale del calciomercato Inter è aperta, portando diverse voci e possibilità di acquisti. In questo periodo si valutano le esigenze della squadra e le opportunità di rafforzamento. Analizziamo le principali trattative in corso e le prospettive per il mercato di gennaio, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulle mosse potenziali dell’Inter in questa finestra.
Inter News 24 Calciomercato Inter: tante voci per la finestra invernale, ma chi arriverà veramente a Milano? Il punto della situazione. Il calciomercato di gennaio è ufficialmente iniziato e l’Inter ha le idee chiare su quali siano le priorità per rinforzare la squadra. Con l’infortunio di Denzel Dumfries, la fascia destra è diventata una delle zone più vulnerabili per la squadra di Cristian Chivu. Per questo motivo, l’Inter sta puntando su un esterno destro che possa garantire qualità e continuità nelle prestazioni. Secondo Sky Sport, l’opzione più concreta potrebbe essere il ritorno di João Cancelo, attualmente in forza all’ Al-Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve, Comolli frena in vista di gennaio: annuncio importante sulle mosse dei bianconeri! Cosa aspettarsi e cosa succederà nella prossima finestra invernale
Leggi anche: Calciomercato Juventus: feeling mai sbocciato, l’ex obiettivo verso l’addio a gennaio dal suo club! Bianconeri ancora in corsa? Ecco lo scenario verso la finestra invernale
Calciomercato, al via il countdown: le date della finestra invernale; Quando inizia e quando finisce il calciomercato invernale in Serie A, le date di gennaio 2026; Da Cancelo-Inter a Castellanos e Goretzka: le 5 trattative che vi siete persi oggi (1 gennaio); Esterno alla Perisic, restyling difesa, sogno in porta e… Tutto sul mercato Inter tra gennaio e giugno.
Calciomercato 2026, quando inizia e quando finisce la sessione invernale - Le operazioni per modificare la rosa delle squadre iniziano oggi, 2 gennaio, e proseguiranno per un mese fino al 2 febbraio. tg24.sky.it
Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati - Dopo il gong, i club italiani potranno ingaggiare soltanto i calciatori senza contratto prima della chiusura del mercato. calciomercato.com
Calciomercato, l’Inter fra Cancelo, Muharemovic e... Frattesi. Il Como su una punta. E il Milan vuole pure un difensore - Club lombardi pronti a puntellare le rispettiva rose: si solleva oggi il sipario sul calciomercato invernale, finestra utile per accelerare addii oppure colmare le lacune ... msn.com
BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!!OFFERTA UFFICIALE PER Il FENOMENO FRANCESE!!!@inter
Nuove sirene di calciomercato per Francesco Acerbi Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su YouTube, l'Al-Hilal è alla ricerca di un difensore e la richiesta di Inzaghi è il centrale dell'Inter Da capire la scelta del giocatore e del club nerazz - facebook.com facebook
Calciomercato #Inter shock: via big come #Acerbi, #Calhanoglu e #Dumfries! Si riparte da giovani e #Chivu x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.