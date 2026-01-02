Calciomercato Inter la finestra invernale è aperta | cosa aspettarsi dal gennaio nerazzurro

La finestra invernale del calciomercato Inter è aperta, portando diverse voci e possibilità di acquisti. In questo periodo si valutano le esigenze della squadra e le opportunità di rafforzamento. Analizziamo le principali trattative in corso e le prospettive per il mercato di gennaio, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulle mosse potenziali dell’Inter in questa finestra.

Inter News 24 Calciomercato Inter: tante voci per la finestra invernale, ma chi arriverà veramente a Milano? Il punto della situazione. Il calciomercato di gennaio è ufficialmente iniziato e l’Inter ha le idee chiare su quali siano le priorità per rinforzare la squadra. Con l’infortunio di Denzel Dumfries, la fascia destra è diventata una delle zone più vulnerabili per la squadra di Cristian Chivu. Per questo motivo, l’Inter sta puntando su un esterno destro che possa garantire qualità e continuità nelle prestazioni. Secondo Sky Sport, l’opzione più concreta potrebbe essere il ritorno di João Cancelo, attualmente in forza all’ Al-Hilal. 🔗 Leggi su Internews24.com

