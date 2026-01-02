Calciomercato Inter dal Belgio | il Real Madrid pensa ad Aleksandar Stankovic
Il calciomercato dell'Inter si arricchisce di nuovi interessi provenienti dal Belgio, con il Real Madrid che valuta Aleksandar Stankovic. Figlio di un noto centrocampista italiano, Stankovic sta attirando l'attenzione di diversi club europei, tra cui Arsenal, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Newcastle e Tottenham. Questa situazione evidenzia come le potenzialità del giovane calciatore siano ormai sotto i riflettori del calcio internazionale.
Arsenal, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Newvcastle e Tottenham. E adesso pure il Real Madrid. Se il padre è stato uno dei migliori centrocampisti della sua generazione – in particolar modo nel campionato italiano, il palmares parla da solo – per il figlio che ne sta seguendo le tracce, almeno nella zona L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
