L’Inter si avvicina a una trattativa importante per il calciomercato, con l’obiettivo di riacquisire Joao Cancelo dall’Al-Hilal. La trattativa, attualmente in fase avanzata, rappresenta un’opportunità significativa per il club. Contemporaneamente, si discute anche di un possibile trasferimento di Acerbi già a gennaio. Queste operazioni potrebbero influenzare la composizione della rosa e il percorso della squadra nella seconda parte della stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter è vicina a piazzare un grande colpo con Joao Cancelo, mentre si discute anche il possibile addio di Acerbi già a gennaio. Il primo giorno del calciomercato invernale ha visto l’Inter protagonista, con i nerazzurri che avanzano decisi per portare Joao Cancelo a Milano. La trattativa con l’ Al-Hilal, club saudita di Cancelo, è ben avviata, e nelle ultime ore Jorge Mendes, agente del portoghese, ha avuto un altro incontro con la dirigenza interista per definire i dettagli dell’operazione. La formula proposta è quella del prestito fino a giugno 2026, con l’ Inter pronta a pagare 2,5-3 milioni di euro per i sei mesi che restano della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, colpo Cancelo in arrivo: trattativa avanzata con l’Al-Hilal per chiudere l’ex giocatore nerazzurro

Leggi anche: Cancelo Inter, il portoghese è pronto al ritorno in Serie A: trattativa avanzata con l’Al-Hilal

Leggi anche: Cancelo, accordo Inter-Al Hilal: ora la palla passa al giocatore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inter su Cancelo: il portoghese rompe con Inzaghi ed è nel mirino di Chivu; Cancelo torna all'Inter? Il Milan pensa a Kim, Juventus-Yildiz avanti insieme; Cancelo sì o no? L'Inter ha scelto e ha fretta: tutto dipende ora dall'Al Hilal e dal sì del portoghese; Se mi lasci non ti Cancelo: duello mercato Juve-Inter, Mendes tenta il colpo nostalgia.

Calciomercato live: Fullkrug al Milan, Cancelo nome caldo per l'Inter, Castellanos va al West Ham - Calciomercato live, le news di oggi venerdì 2 gennaio 2026: inizia la sessione invernale di mercato e il Milan piazza subito il colpo Fullkrug che ha già firmato. ilmessaggero.it