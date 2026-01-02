Calciomercato | Fullkrug al Milan Castellanos al West Ham

Nel calciomercato, il West Ham si prepara ad accogliere Castellanos, pronto a lasciare i suoi attuali compagni. La trattativa si chiude con un investimento di circa 30 milioni di euro. Nel frattempo, il Milan si avvicina all'acquisto di Fullkrug, rafforzando così il proprio reparto offensivo. Questi movimenti rappresentano le principali novità delle ultime settimane nel panorama delle trasferimenti di calciomercato.

L'argentino è pronto a salutare i suoi compagni per il West Ham. Trasferimento da 30 milioni di euro. Intanto al Milan, sempre dagli Hammers, arriva Fullkrug. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Niclas Fullkrug è ufficialmente un giocatore del Milan; Taty Castellanos al West Ham, la Lazio a gennaio farà mercato: Sarri ha chiesto due giocatori; Milan, Fullkrug è già in Italia. Martedì visite mediche e firma fino a giugno; Dopo Füllkrug l'obiettivo di mercato del Milan è un difensore: i nomi in lista.

