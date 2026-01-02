Calcio | Roborock partner del Real Madrid

Roborock, azienda leader nel settore della robotica domestica, annuncia una partnership strategica con le squadre maschile e femminile del Real Madrid. Questa collaborazione mira a integrare soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita quotidiana, rafforzando il legame tra tecnologia e sport di alto livello. Un accordo che sottolinea l’impegno di Roborock nel supportare progetti di eccellenza e innovazione a livello mondiale.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Roborock, leader globale nella robotica domestica progettata per semplificare la vita quotidiana, ha annunciato oggi una partnership strategica globale con con le prime squadre maschile e femminile del Real Madrid Football Club, ampiamente considerato uno dei più grandi club calcistici della storia. Con il motto "The Greatest Meeting The Greatest", entrambi i brand iniziano un viaggio pluriennale che parte da un'esperienza congiunta al Consumer Electronics Show (CES) 2026, che si terrà dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas. Durante la fiera, consumatori e business partner potranno interagire con esposizioni innovative dedicate a entrambi i marchi.

