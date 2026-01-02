Calcio | Roborock partner del Real Madrid

Roborock, azienda leader nel settore della robotica domestica, ha annunciato una partnership strategica con il Real Madrid, uno dei club calcistici più prestigiosi al mondo. Questa collaborazione coinvolge le prime squadre maschile e femminile del club, segnando un passo importante per entrambe le realtà. L’accordo mira a rafforzare la presenza globale di Roborock, unendo innovazione tecnologica e passione sportiva.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Roborock, leader globale nella robotica domestica progettata per semplificare la vita quotidiana, ha annunciato oggi una partnership strategica globale con con le prime squadre maschile e femminile del Real Madrid Football Club, ampiamente considerato uno dei più grandi club calcistici della storia. Con il motto “The Greatest Meeting The Greatest”, entrambi i brand iniziano un viaggio pluriennale che parte da un'esperienza congiunta al Consumer Electronics Show (CES) 2026, che si terrà dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas. Durante la fiera, consumatori e business partner potranno interagire con esposizioni innovative dedicate a entrambi i marchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Calcio: Roborock partner del Real Madrid Leggi anche: Calcio: Roborock partner del Real Madrid Leggi anche: Calcio Napoli, suggestione Mastantuono: il talento del Real Madrid intriga per gennaio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il San Marino Calcio cambia pelle: Dipierro nuovo DS ed Ingenito nuovo mister - facebook.com facebook Un calcio dal futuro: il robot T800 di EngineAI colpisce il suo CEO x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.