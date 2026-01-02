Calcio Francesco Manuzzi lascia il Forlì per approdare al Piacenza

Il Forlì comunica la cessione di Francesco Manuzzi al Piacenza. L’accordo tra le due società prevede il trasferimento del calciatore, che si unisce così al club emiliano. Questa operazione si inserisce nel percorso di rinnovamento e sviluppo delle squadre coinvolte, con un’attenzione particolare alla crescita dei giocatori e alla stabilità del progetto sportivo.

Cessione di un giocatore del Forlì. La società, infatti, ha ufficializzato di aver trovato l'accordo per il trasferimento al Piacenza del calciatore Francesco Manuzzi. Dismettendo la maglia biancorossa, riporta una nota del Forlì, "la società lo ringrazia per la professionalità e la dedizione.

Forlì, ora è ufficiale: Francesco Manuzzi al Piacenza - Adesso è ufficiale: il Forlì ha trovato l’accordo per il trasferimento al Piacenza dell’attaccante Francesco Manuzzi, che lascia i biancorossi con 16 ... corriereromagna.it

Il Forlì saluta Francesco Manuzzi: l’attaccante è stato ceduto al Piacenza - Il Forlì è pronto a tornare ad allenarsi e alla ripresa lo farà senza Francesco Manuzzi: l’attaccante torna in Serie D dopo i suoi primi 6 mesi tra i ... corriereromagna.it

