Cagliari-Milan una trasferta storicamente favorevole ai rossoneri

Cagliari-Milan rappresenta una sfida con una storia favorevole ai rossoneri. Dall’inizio degli anni Duemila, il Milan ha subito soltanto una sconfitta in Sardegna, evidenziando una tendenza positiva nelle trasferte contro i sardi. Questa statistica, sebbene non determini il risultato, aggiunge un elemento di interesse alla partita e testimonia l’attitudine del Milan in questa trasferta.

Ci sono statistiche che non vincono le partite, ma pesano. E alla vigilia di Cagliari-Milan ce n’è una che racconta più di tante parole: una sola sconfitta rossonera in Sardegna dall’inizio degli anni Duemila. Un dato che attraversa epoche, allenatori e rose diverse, e che restituisce l’idea di una trasferta storicamente favorevole al Milan. In venti viaggi di campionato sul campo del Cagliari, i rossoneri hanno costruito una striscia impressionante fatta di vittorie e pareggi, con una percentuale di gare senza sconfitte che sfiora la perfezione. Numeri che collocano questa sfida tra le più “gentili” per il Milan in trasferta nel nuovo millennio, seconde solo a un altro incrocio diventato proverbiale. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Cagliari-Milan, una trasferta storicamente favorevole ai rossoneri Leggi anche: Cagliari-Milan apre il 2026: rossoneri a caccia di continuità Leggi anche: Milan-Sassuolo 2-2, doppio Bartesaghi non basta ai rossoneri: con le ‘piccole’ è una maledizione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Milan, da Cagliari a Roma: il mese di gennaio dirà se si può sognare in grande; Leao e Gabbia out contro il Cagliari? Cosa trapela in casa Milan; Qui Cagliari, Mina e Rodriguez si allenano col gruppo: il report; Cagliari Calcio - Milan Pronostico e confronto quote 02.01.2026. Dove vedere Cagliari - Milan in TV e streaming - Cagliari vs Milan saranno tra i protagonisti della 18° giornata di Serie A 2025/2026. tomshw.it

Cagliari-Milan: dove vederla, formazioni e precedenti - Milan apre il 2026 in Serie A: orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming, precedenti storici e analisi tattica della sfida. lifestyleblog.it

Cagliari-Milan: diretta live e risultato in tempo reale - Milan del 2 gennaio 2026 alla Unipol Domus: formazioni ufficiali, aggiornamenti live e info su tv e streaming ... calciomagazine.net

Match Preview Si parte con il 2026 rossonero: avviciniamoci a Cagliari-Milan x.com

Cagliari-Milan, la probabile formazione scelta da Allegri - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.