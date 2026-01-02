Cagliari-Milan probabili formazioni | Allegri in emergenza totale

In vista della sfida Cagliari-Milan, si profilano diverse assenze e difficoltà per l’allenatore Allegri. Nkunku è out, Pulisic non è al massimo della forma e Pavlovic si trova in condizioni di febbre. La partita si presenta come una sfida complessa per i rossoneri, costretti a fare i conti con numerose assenze e incertezze in vista dell’impegno sul campo.

Cagliari-Milan, probabili formazioni: Nkunku assente, Pulisic non al meglio, Pavlovic con la febbre. Per Allegri emergenza totale. Cagliari-Milan, probabili formazioni: Allegri sorride per il ritorno di Leao che dovrebbe giocare dal primo minuto. Pulisic non al meglio, Nkunku infortunato e Fullkrug in panchina. Per i rossoneri solita emergenza. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

