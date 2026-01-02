Cagliari-Milan probabili formazioni | Allegri in emergenza totale

In vista della sfida Cagliari-Milan, si profilano diverse assenze e difficoltà per l’allenatore Allegri. Nkunku è out, Pulisic non è al massimo della forma e Pavlovic si trova in condizioni di febbre. La partita si presenta come una sfida complessa per i rossoneri, costretti a fare i conti con numerose assenze e incertezze in vista dell’impegno sul campo.

Cagliari-Milan, probabili formazioni: Nkunku assente, Pulisic non al meglio, Pavlovic con la febbre. Per Allegri emergenza totale. Allegri sorride per il ritorno di Leao che dovrebbe giocare dal primo minuto. Pulisic non al meglio, Nkunku infortunato e Fullkrug in panchina. Per i rossoneri solita emergenza.

Cagliari-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I rossoneri di Massimiliano Allegri, ex dell'incontro, fanno visita ai sardi di Fabio Pisacane nell'anticipo della 18ª giornata ... tuttosport.com

Cagliari-Milan, chi gioca e chi no: le ultime sulle probabili formazioni dell'anticipo di campionato in Serie A - Milan (venerdì 2 gennaio 2026 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è l'anticipo che apre la diciottesima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata. msn.com

MERCATO MILAN?Tare Chiude un Altro Colpo! Rinforzo per Allegri!?

Le ultime per il Milan da Cagliari. Nessun problema con il tesseramento di Fullkrug: il tedesco sarà disponibile stasera, come previsto. Una mattina peggiore del previsto per Pavlovic, che non ha ancora superato la forma influenzale: si decide nel pomeriggio. x.com

Il #Cagliari ospita il Milan di Allegri per la diciottesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45 con i rossoneri in cerca di punti per mantenere il secondo posto - facebook.com facebook

