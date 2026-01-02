Cagliari-Milan | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Il 30 dicembre il Milan affronta il Cagliari nella 18ª giornata di Serie A, in una partita che si disputa all'Unipol Domus. Di seguito le informazioni sull'orario, le probabili formazioni e le modalità di visione in tv e streaming. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, inserito nel consueto calendario del campionato italiano.

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, martedì 30 dicembre, i rossoneri sfidano il Cagliari – in diretta tv e streaming – all'Unipol Domus nella 18esima giornata. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria per 3-0 contro l'Hellas Verona, superato con il gol di Pulisic e la doppietta di Nkunku.

