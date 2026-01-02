CAGLIARI-MILAN | i Top 5 rossoneri le pagelle Serie A News

Dopo la partita della 18ª giornata di Serie A 2025-2026 tra Cagliari e Milan, ecco le pagelle con i principali protagonisti della squadra rossonera. In questa analisi, vengono valutati i migliori e i meno incisivi tra i giocatori, offrendo un quadro equilibrato delle prestazioni della formazione milanese. Un approfondimento utile per capire l’andamento della squadra in questa fase della stagione.

È finita Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i rossoblu di Fabio Pisacane. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Cagliari-Milan (0-1), le pagelle rossonere: basta un colpo di Leao (6,5), Modric geniale (7), Estupinan deludente (5) - Anno nuovo e prima vittoria per il Milan di Massimiliano Allegri che torna primo in classifica per una notte in attesa delle altre. leggo.it