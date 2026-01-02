Cagliari-Milan | dove vederla in tv e streaming
Cagliari-Milan è una delle prime sfide del campionato di Serie A 2026, disputata in Sardegna. Per seguire l’incontro, è possibile utilizzare i canali televisivi e le piattaforme streaming ufficiali. Qui trovi tutte le informazioni su come vedere la partita in diretta, in modo semplice e affidabile, sia in tv che online.
La Serie A riapre il sipario sul 2026 dalla Sardegna, con una sfida che mette subito pressione alla classifica e alle ambizioni. Cagliari-Milan è l’anticipo che inaugura la 18ª giornata: i rossoneri arrivano da un segnale forte, i rossoblù da una rimonta che ha rimesso ossigeno nella corsa salvezza. Il contesto è chiaro: continuità contro urgenza, sotto i riflettori dell’Unipol Domus. Cagliari-Milan, perché conta subito. Il Milan ha chiuso l’anno con un 3-0 che ha riacceso il motore e tenuto il passo delle prime. Restare agganciati alla vetta è l’obiettivo dichiarato. Il Cagliari, invece, ha cambiato inerzia con la rimonta di Torino e ora guarda la zona calda con sei punti di margine: non è tranquillità, ma è respiro. 🔗 Leggi su Milanzone.it
