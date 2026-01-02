Il 2026 del Milan inizia con la trasferta di Cagliari, aprendo la diciottesima giornata di Serie A. La sfida rappresenta un'occasione per i rossoneri di consolidare la propria posizione in campionato, affrontando una partita importante lontano da San Siro. La squadra è chiamata a mantenere la continuità di prestazioni per proseguire il cammino verso gli obiettivi stagionali.

Il 2026 del Milan comincia lontano da San Siro, in un contesto che storicamente non concede sconti. La trasferta di Cagliari apre la diciottesima giornata di Serie A e mette subito alla prova le ambizioni rossonere, chiamate a trasformare la buona classifica in continuità reale. Cagliari-Milan, si riparte dalla Sardegna. Alla Unipol Domus va in scena l’anticipo che inaugura il nuovo anno solare. Il Milan arriva forte del successo sul Verona e di un secondo posto che profuma di rincorsa: 35 punti, uno in meno dell’ Inter capolista. Il Cagliari, invece, cerca conferme dopo il colpo di Torino che lo ha portato a quota 18. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Cagliari-Milan apre il 2026: rossoneri a caccia di continuità

Cagliari-Milan, chi gioca e chi no: le ultime sulle probabili formazioni dell'anticipo di campionato in Serie A - Milan (venerdì 2 gennaio 2026 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è l'anticipo che apre la diciottesima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata. msn.com