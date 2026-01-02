Cagliari Milan 0-1 LIVE | esordio per Fullkrug!
Segui la diretta di Cagliari-Milan, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/2026. In questa partita, il Milan affronta il Cagliari con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. La cronaca aggiornato e il tabellino forniscono tutte le informazioni sul risultato, che vede il Milan vincere 1-0 con il gol di Fullkrug. Un incontro importante anche per l’allenatore rossonero, Max Allegri, ex della gara.
Cagliari Milan LIVE: diretta e tabellino del match di Serie A 20252026. La cronaca dell’anticipo Per la 18esima giornata del campionato di Serie A, l’anticipo prevede Cagliari Milan per quanto riguarda la stagione 20252026: un match particolare per Max Allegri visto che è grande ex della gara. SEGUI QUI LA CRONACA LIVE DI CAGLIARI MILAN . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Verso Cagliari-Milan: Leao e Gabbia out per la gara. Fullkrug si prepara all’esordio
Leggi anche: Accomando: “Milan-Füllkrug in dirittura d’arrivo”. C’è già la data dell’esordio in rossonero!
Pronostico Cagliari-Milan quote analisi 18ª giornata Serie A; Cagliari-Milan, la Serie A Enilive entra nel 2026; Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.
LIVE Cagliari-Milan 0-1 Serie A 2025/2026: Problema per Luperto in campo - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Cagliari-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Leao - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Cagliari-Milan (0-1): finisce la partita di Loftus-Cheek, dentro Pulisic - 77' | Cagliari in possesso palla, Milan compatto in difesa. milannews.it
#Cagliari-Milan 0-0 Primo tempo equilibrato alla Domus: buon inizio del Cagliari, poi il Milan è venuto fuori ma tutto sommato senza creare grandi grattacapi alla difesa rossoblù. Brividi finali con il rigore concesso ai rossoneri poi tolto per posizione di fuor - facebook.com facebook
Cagliari-Milan, Allegri torna nell'isola che lo proiettò ai vertici del calcio e cerca tre punti per il primato x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.