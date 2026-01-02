Cagliari-Milan 0-1 | Leao sblocca un match complicato! | Serie A News
Nel match tra Cagliari e Milan, Rafael Leao ha deciso la partita con una rete in apertura di ripresa. La sfida, equilibrata e intensa, si è sbloccata grazie a un'azione in ripartenza dei rossoneri, che ha portato il risultato sullo 0-1. Questo successo permette al Milan di ottenere tre punti importanti in una gara difficile, evidenziando l'importanza delle ripartenze e della compattezza della squadra.
Rafael Leao, in apertura di ripresa, apre le danze in Cagliari-Milan alla 'Unipol Domus': bella azione in ripartenza dei rossoneri!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Cagliari-Milan di Serie A 0-1: Leao sblocca la partita! | LIVE News
Leggi anche: Serie A, Milan-Pisa 1-0: la sblocca subito Leao! | LIVE News
Pronostico Cagliari-Milan quote analisi 18ª giornata Serie A; Cagliari-Milan, la Serie A Enilive entra nel 2026; Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.
LIVE Cagliari-Milan 0-1 Serie A 2025/2026: Leao sblocca Cagliari-Milan - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Cagliari-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Leao - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Cagliari-Milan, il risultato in diretta LIVE - Il Cagliari ha vinto due delle ultime quattro partite di questo campionato (1 pareggio, 1 sconfitta): tanti successi quanti nelle precedenti 13 disputate in questa Serie A (5 pareggi, 6 sconfitte); ... sport.sky.it
Cagliari-Milan, Allegri torna nell'isola che lo proiettò ai vertici del calcio e cerca tre punti per il primato x.com
Max Allegri firma la foto nel museo del Cagliari Prima della gara con i rossoblù il tecnico del Milan ha visitato la sezione dedicata agli allenatori che hanno lasciato il segno nella storia del club - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.