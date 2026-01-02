Cagliari-Milan 0-1 | Leao sblocca un match complicato! | Serie A News

Nel match tra Cagliari e Milan, Rafael Leao ha deciso la partita con una rete in apertura di ripresa. La sfida, equilibrata e intensa, si è sbloccata grazie a un'azione in ripartenza dei rossoneri, che ha portato il risultato sullo 0-1. Questo successo permette al Milan di ottenere tre punti importanti in una gara difficile, evidenziando l'importanza delle ripartenze e della compattezza della squadra.

Cagliari-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Leao - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Cagliari-Milan, il risultato in diretta LIVE - Il Cagliari ha vinto due delle ultime quattro partite di questo campionato (1 pareggio, 1 sconfitta): tanti successi quanti nelle precedenti 13 disputate in questa Serie A (5 pareggi, 6 sconfitte); ... sport.sky.it

Cagliari-Milan, Allegri torna nell'isola che lo proiettò ai vertici del calcio e cerca tre punti per il primato x.com

Max Allegri firma la foto nel museo del Cagliari Prima della gara con i rossoblù il tecnico del Milan ha visitato la sezione dedicata agli allenatori che hanno lasciato il segno nella storia del club - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.