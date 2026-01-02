Cagliari-Milan 0-1 il ritorno al gol di Leao porta i rossoneri in testa da soli

Il Milan ha ottenuto una vittoria per 1-0 sul campo del Cagliari nell’anticipo della 18ª giornata di Serie A, prima partita del 2026. Il gol di Leao ha permesso ai rossoneri di salire in testa alla classifica da soli. La sfida si è conclusa con un risultato che mantiene alta l’attenzione sulla corsa scudetto.

Il Milan si impone per 0-1 in casa del Cagliari, nell’anticipo della 18a giornata di Serie A prima gara del 2026. Una vittoria che proietta i rossoneri di Max Allegri momentaneamente da soli al comando della classifica con 38 punti in attesa di Inter-Bologna di domenica. Dopo due risultati positivi perde il Cagliari di Pisacane, che resta fermo a quota 18 punti comunque fuori dalla zona retrocessione. Alla Sardegna Arena, il gol del Milan porta la firma di Rafael Leao al 50?. Da segnalare l’esordio nel Milan del neo acquisto Fullkrug, entrato nella ripresa proprio in sostituzione dell’autore della rete. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cagliari-Milan 0-1, il ritorno al gol di Leao porta i rossoneri in testa da soli Leggi anche: Milan-Cagliari 0-1, il ritorno al gol di Leao porta i rossoneri in testa da soli Leggi anche: Il Milan espugna Cagliari ‘di corto muso’: Leao porta i rossoneri in vetta La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Serie A, Cagliari-Milan 0-1: la decide un gol di Leao. Rossoneri tornano primi; Cagliari-AC Milan 0-1, Serie A Enilive 2025/2026: report; Le pagelle di Cagliari-Milan 0-1: riecco Leão, Modric professore, Kilicsoy non punge; Al Milan basta un lampo di Leao per battere il Cagliari: Allegri torna al primo posto. Cagliari-Milan 0-1, gol e highlights: decide una rete di Leao, rossoneri in vetta - 1, gol e highlights: decide una rete di Leao, rossoneri in vetta ... sport.sky.it

Milan-Cagliari 0-1, il ritorno al gol di Leao porta i rossoneri in testa da soli - 1 in casa del Cagliari, nell'anticipo della 18/a giornata di Serie A prima gara del 2026. msn.com

Quando si gioca Cagliari - Milan? - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Il Milan apre la 18a giornata di Serie A con una vittoria pesantissima sul campo del Cagliari - facebook.com facebook

SERIE A | Cagliari-Milan 0-1. Rete di Leao al 50' nell'anticipo della 18ma giornata di campionato. #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.