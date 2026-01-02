Cagliari-Milan 0-1 90? | Leao un gol da bomber vero | Serie A News

Al termine della 18ª giornata di Serie A, Cagliari-Milan si conclude con la vittoria dei rossoneri per 1-0, grazie a un gol di Leao all'ultimo minuto. La sfida si è svolta alla 'Unipol Domus', con un secondo tempo equilibrato e decisivo negli ultimi istanti. Ecco un'analisi della partita tra i rossoblù di Fabio Pisacane e il Napoli di Massimiliano Allegri.

È finita Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo alla 'Unipol Domus' di Cagliari tra i rossoblu di Fabio Pisacane e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Colpo del Milan in casa del Cagliari (0-1): decide una rete di Rafael Leao - Ai rossoneri basta una rete di Rafael Leao ad inizio della ripresa per portare a casa l'intera posta in palio ne ...

Cagliari-Milan 0-1, gol e highlights: decide una rete di Leao, rossoneri in vetta - Dal suo arrivo al Milan (2019/20) Rafael Leão (sei nel torneo in corso) è uno dei tre giocatori che ha segnato più di cinque gol in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A, insieme a Lautaro ... sport.sky.it

Serie A, Cagliari-Milan 0-1 - 1: Il Milan non ha perso alcuna delle ultime 16 partite in Serie A, la sua striscia più lunga da una serie di 22 gare di fila tra il 23 ... ansa.it

Serie A, Cagliari-Milan 0-1 rossoneri in trasferta per andare in vetta Penultima giornata del girone d'andata. Le milanesi e il Napoli, impegnato a Roma contro la Lazio, si contendono il titolo di "campioni d'inverno" La cronaca testuale su Rainews.it https://www. - facebook.com facebook

Cagliari-Milan, Allegri torna nell'isola che lo proiettò ai vertici del calcio e cerca tre punti per il primato x.com

