Cagliari Mazzitelli prima del Milan | Siamo pronti per stasera I punti contano contro tutte le squadre

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, ha commentato l'impegno contro il Milan in vista della 18ª giornata di Serie A. Nelle sue dichiarazioni, ha sottolineato la preparazione della squadra e l'importanza di ogni punto, indipendentemente dall’avversario. La partita, in programma questa sera alle 20:45 alla Unipol Domus, rappresenta un’opportunità per i rossoblù di affrontare con determinazione una sfida difficile.

Luca Mazzitelli, centrocampista rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

